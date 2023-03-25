В Пензенской области ВИС столкнулся с фурой и перевернулся

В субботу, 25 марта, в Пензенской области на трассе Нижний Новгород - Саратов случилось ДТП.
Фото и видео с места происшествия размещено в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что на обочине дороги лежит перевернувшийся на крышу фургон, из которого высыпался груз. На проезжей части стоит фура. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
«Время 8:20. Сильный туман, видимость - 100 метров, будьте осторожны», - предупредил очевидец.
В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.
«В 7:50 в Пензенском районе на 418-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение автомобиля ВИС на базе «Лады-Гранты» и большегруза DAF с полуприцепом, после чего ВИС опрокинулся.
Фургоном управлял 24-летний водитель, фурой - 31-летний шофер.
В результате ДТП водитель ВИС получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀