В Пензенской области ВИС столкнулся с фурой и перевернулся

25.03.2023 | 10:47

В субботу, 25 марта, в Пензенской области на трассе Нижний Новгород - Саратов случилось ДТП.

Фото и видео с места происшествия размещено в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на обочине дороги лежит перевернувшийся на крышу фургон, из которого высыпался груз. На проезжей части стоит фура. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

«Время 8:20. Сильный туман, видимость - 100 метров, будьте осторожны», - предупредил очевидец.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

«В 7:50 в Пензенском районе на 418-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение автомобиля ВИС на базе «Лады-Гранты» и большегруза DAF с полуприцепом, после чего ВИС опрокинулся.

Фургоном управлял 24-летний водитель, фурой - 31-летний шофер.

В результате ДТП водитель ВИС получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды.