59-летнего жителя проспекта Победы могло убить курение

19.03.2023 | 10:47

В Пензе следователи проводят проверку по факту смертельного пожара на проспекте Победы. ЧП случилось вечером 17 марта.

Около 18:00 загорелась двухкомнатная квартира на предпоследнем, четвертом этаже дома. Огонь охватил площадь в 6 кв. м. Пламя уничтожило диван, кресло, телевизор.

Спасатели обнаружили тело 59-летнего хозяина. По имеющейся информации, он проживал один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.