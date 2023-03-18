Пожар унес жизнь 59-летнего жителя Пензы

18.03.2023 | 10:19

В пятницу, 17 марта, в Пензе произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на проспекте Победы поступил в 17:46. На борьбу с огнем прибыли 14 человек личного состава, привлекалось 3 единицы спецтехники.

В комнате площадью 12 кв. м сгорели диван, кресло и телевизор. Площадь, охваченная пламенем, составила 6 кв. м.

«Погиб хозяин 1963 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

13 марта в Каменке пожар унес жизнь 52-летнего хозяина дома на улице Литейной. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неисправное состояние электропроводки.