Пожар унес жизнь 59-летнего жителя Пензы

В пятницу, 17 марта, в Пензе произошел смертельный пожар.
Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на проспекте Победы поступил в 17:46. На борьбу с огнем прибыли 14 человек личного состава, привлекалось 3 единицы спецтехники.
В комнате площадью 12 кв. м сгорели диван, кресло и телевизор. Площадь, охваченная пламенем, составила 6 кв. м.
«Погиб хозяин 1963 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
13 марта в Каменке пожар унес жизнь 52-летнего хозяина дома на улице Литейной. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неисправное состояние электропроводки.
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