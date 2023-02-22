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Происшествия

Пензенца доставили в больницу после контакта иномарки с большегрузом

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В среду, 22 февраля, в частном секторе Веселовка в Пензе произошло ДТП, в которое попали самосвал и легковой автомобиль.

Фото с места происшествия появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, тяжелую технику развернуло, и она снесла Ford. На снимках видно, что иномарка сильно покорежена, лобовое и боковые стекла выбиты.

«Мереняшева перекрыта. Время 14:30. Водитель «Форда» с ушибами», - уточнил автор.

В УГИБДД УМВД по Пензенской области рассказали, что произошло.

В14:40 у дома № 93 на улице столкнулись МАЗ с 39-летним шофером и Ford Focus, которымуправлял 52-летний мужчина. Водитель иномарки был доставлен в медицинское учреждение.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

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Источник — vk.com/sova_penza
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