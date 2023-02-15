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Происшествия

Пензенские спасатели откопали двоих мужчин и деблокировали водителя

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В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали, на какие ЧП в городе выезжали специалисты во вторник, 14 февраля.

В 11:15 спасателям поступил сигнал: на проспекте Победы в траншее засыпало землей двоих рабочих. Их откопали совместно с пожарными специализированной пожарно-спасательной части, после чего передали врачам «Скорой помощи».

«Пострадали двое мужчин (оба 1985 года рождения). Они были доставлены в лечебное учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки (ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ»).

В 15:07 приняли информацию о человеке, заблокированном в машине после ДТП. Речь шла о трагедии на дороге Пенза - Шемышейка близ деревни Захаркино. Столкнулись «Газель», которой управлял 28-летний мужчина, и «Лада-Гранта» с 53-летним водителем.

Спасатели, используя инструмент «Спрут», деблокировали зажатого 53-летнего водителя «Гранты» и передали врачам «скорой». В машине медиков мужчина скончался.

В ДТП погиб и 56-летний пассажир «Газели», пострадали ее 28-летний водитель и 24-летний пассажир, а также находившиеся в «Гранте» две женщины, 48 и 29 лет, и мальчик 2018 года рождения.

В 19:00 к спасателям обратился житель Пензы, который не мог попасть в квартиру на улице Жемчужной к 85-летней тете. Та просила о помощи, а сама открыть не могла.

«Спасатели, прибыв по указанному адресу, в присутствии полиции вскрыли входную дверь слесарным инструментом и предоставили врачам «Скорой помощи» доступ в квартиру к пострадавшей», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

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Источник — фото ГУ «ППСЦ»
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