В Пензе засыпало землей двух рабочих, копавших траншею

14.02.2023 | 20:06

Во вторник, 14 февраля, в Пензе травмировались двое мужчин, копавших траншею недалеко от выезда на трассу М-5 в Октябрьском районе.

В процессе на рабочих обрушился грунт.

«Пострадали двое мужчин (оба - 1985 года рождения), осуществлявших данный вид работ. Они были доставлены в лечебное учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки (ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении иных работ).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото 1 - региональное управление СК РФ по Пензенской области.