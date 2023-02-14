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Происшествия

В ДТП в Шемышейском районе погибли двое и пострадали 5 человек

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Во вторник, 14 февраля, в Шемышейском районе случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, авария произошла около 15:00 на 30-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. Столкнулись «Газель», которой управлял 28-летний мужчина, и «Лада-Гранта» с 53-летним водителем.

Видео с места происшествия появилось в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте». В объектив камеры попала легковушка с деформированной передней частью.

От полученных травм на месте ДТП скончался 56-летний пассажир «Газели», автомобилист, управлявший «Грантой», умер чуть позже, в машине скорой помощи.

В медицинское учреждение доставили пять человек: водителя «Газели» и его 24-летнего пассажира, а также двух женщин 48 и 29 лет, мальчика 2018 года рождения (последние трое - пассажиры «Лады-Гранты»).

«На месте работают сотрудники полиции и устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, опубликовав фото с места аварии.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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