Обнародована статистика по погибшим из-за вынужденной остановки машины

27.11.2022 | 16:39

С начала 2022 года в Пензенской области зарегистрировали 28 ДТП, связанных с наездом на стоящие автомобили.

Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

В таких авариях погибло 6 человек, 46 получили травмы различной степени тяжести.

В большинстве случаев причиной инцидента стала внезапная остановка транспортного средства из-за поломки, плохого самочувствия водителя, ДТП. Автомобили либо оказываются на обочине, либо остаются на проезжей части, и в них в конечном итоге врезаются другие участники движения.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям, чтобы избежать подобных автокатастроф, четко следовать следующему алгоритму: заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию, покинуть вместе с пассажирами салон, отойти на безопасное расстояние, выставить знак аварийной остановки, обратиться за помощью в экстренные или спасательные службы.

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине необходимо быть одетым в куртку или жилет со световозвращающими элементами», - напомнили пензенцам.