В Пензе объявили в розыск водителя, сбившего ребенка на ул. Антонова

29.11.2022 | 12:37

В Пензе разыскивают свидетелей наезда на 13-летнего ребенка. ДТП случилось на улице Антонова, у дома № 56.

По предварительным данным, 23 ноября около 16:30 водитель, личность которого не удалось установить, сбил мальчика.

Школьник получил травмы. Медики оказали ему помощь, госпитализации мальчику не потребовалось.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Пензе.

Всех, кто оказался очевидцем ДТП, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03 или 59-90-04.

Также можно прийти по адресу Пенза, улица Бакунина, 181.