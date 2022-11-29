В Пензе объявили в розыск водителя, сбившего ребенка на ул. Антонова

В Пензе разыскивают свидетелей наезда на 13-летнего ребенка. ДТП случилось на улице Антонова, у дома № 56.
По предварительным данным, 23 ноября около 16:30 водитель, личность которого не удалось установить, сбил мальчика.
Школьник получил травмы. Медики оказали ему помощь, госпитализации мальчику не потребовалось.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Пензе.
Всех, кто оказался очевидцем ДТП, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03 или 59-90-04.
Также можно прийти по адресу Пенза, улица Бакунина, 181.
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