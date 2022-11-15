В Пензе 14-летняя девочка попала под Citroen

15.11.2022 | 17:16

Во вторник, 15 ноября, в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетней горожанки.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 10:50 напротив дома № 15 на улице Клары Цеткин 58-летний водитель автомобиля Citroen наехал на 14-летнюю девочку.

Школьница получила телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где врачи приняли решение о госпитализации пациентки.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты.