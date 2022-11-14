ГИБДД разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода

14.11.2022 | 10:59

В Пензенской области сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.

Трагедия случилась в воскресенье, 13 ноября, около 6 часов утра.

«На 5-м км + 600 м автомобильной дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Пешеход - мужчина 1984 года рождения - от полученных травм скончался на месте.

Всех, у кого есть какая-либо информация об этом происшествии, просят обратиться в управление ГИБДД (г. Пенза, ул. Бакунина, 181) либо позвонить по телефонам: (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03.