Пензенцы сообщили о сбитых на ул. 65-летия Победы матери и ребенке

06.11.2022 | 11:11

В субботу, 5 ноября, на улице 65-летия Победы под колеса автомобиля попали два пешехода. О ДТП сообщили горожане.

Пост об инциденте появился в «Чате водителей Пензы» мессенджера Viber около 20:00. Участник рассказал, что авария произошла рядом с железнодорожным переездом. К месту инцидента приехали две скорые, проезд перекрыт.

Спецмашины и концентрацию автомобилей можно видеть на прикрепленном к сообщению снимке.

Утром 6 ноября фото с места происшествия опубликовали в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте». «Сбили маму и ребенка 14 лет», - уточнил автор.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» ДТП не прокомментировали.

В чате водителей пользователи обсудили произошедшее, указав, что пешеходный переход, где случилось ДТП, опасный.

«Вечно несущиеся машины, даже не тормозят», «В такую погоду на асфальте все сливается. Люди ходят во всем черном и думают, их отлично видно», «Пешеходный переход вечно закрытый маршрутками», - отметили автомобилисты.