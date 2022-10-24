Врезался в прицеп: в аварии на М5 погиб 38-летний мужчина

24.10.2022 | 10:51

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся на трассе М5 вечером в воскресенье, 23 октября.

Предварительно установлено, что в 21:35 на 634-м километре федеральной трассы М5, в районе придорожного комплекса «Золотой петушок», 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в прицеп «8350», который стоял на обочине.

«В результате происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

Комментируя аварию в Сети, один из пензенцев отметил, что «этот прицеп там каждый день так стоит», и предложил проработать вопрос о целесообразности импровизированной парковки.