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Происшествия

Смертельное ДТП на трассе М5 в Пензе: ВАЗ въехал под прицеп

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В ночь на понедельник, 24 октября, на федеральной трассе М5 в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, вблизи комплекса «Золотой петушок» ВАЗ-2110 врезался в припаркованный грузовой прицеп.

Судя по снимкам с места аварии, машина въехала под прицеп, так что половину автомобиля смяло. Как минимум один человек погиб.

«Там этот прицеп, если не ошибаюсь, каждый день так стоит, вопрос к владельцу», - отметил один из пользователей, комментируя происшествие.

Информация о ДТП уточняется. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Источник — фото и видео t.me/sova_penza58
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