Происшествия

Стало известно, кто пострадал в ДТП с участием автобуса

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Стали известны подробности автоаварии, произошедшей утром в субботу, 22 октября, в Вадинском районе.

Как ранее сообщили в прокуратуре, автобус MAN, ехавший из Москвы в город Белинский, наехал на стоявший на проезжей части УАЗ. Машину отбросило на встречную полосу, и она столкнулась с «Газелью».

Видео с места событий появилось в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что все три транспортных средства получили сильные повреждения: у автобуса разбито лобовое стекло, у «Газели» смята передняя часть, а у УАЗа, известного в обиходе под названием «буханка», - задняя. Также на кадрах запечатлены медики скорой помощи, работающие на месте происшествия.

В Госавтоинспекции уточнили подробности аварии.

Автобус вел 61-летний водитель, УАЗом управлял 53-летний шофер, за рулем «Газели» находился 46-летний мужчина.

Порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что, по предварительным данным, госпитализирована 47-летняя пассажирка MAN.

Еще двух человек - водителя автомобиля ГАЗ и 51-летнюю женщину из автобуса - медики осмотрели на месте и отпустили.

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Источник — vk.com/sova_penza
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