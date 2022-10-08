В Пензенской области столкнулись УАЗ и Mercedes, двое попали в больницу

08.10.2022 | 18:03

Утром в субботу, 8 октября, в Нижнеломовском районе случилось ДТП, в котором пострадали люди.

Видео с места аварии появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна машина с разбитым капотом стоит посредине проезжей части, другая - в кювете справа по ходу движения автомобиля с регистратором.

«ДТП перед Серым Ключом в сторону Москвы. Следом за мной подъехала скорая помощь», - написал автор.

Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 6:30 на 522-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» Mercedes Benz под управлением 29-летнего мужчины и УАЗ с 36-летним водителем.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших. 55-летнего пассажира УАЗа после оказания помощи отпустили, а водителя отечественного автомобиля и 27-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу, где врачи приняли решение об их госпитализации.

«Проводится проверка», - резюмировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.