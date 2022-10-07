К зданию библиотеки им. Лермонтова в Пензе съехались пожарные

07.10.2022 | 19:03

К старому корпусу Пензенской области библиотеки имени М. Ю. Лермонтова съехались пожарные автомобили.

Очевидец запечатлел скопление спецтехники и спасателей у здания на улице Белинского, 10, вечером в пятницу, 7 октября. На кадрах - как минимум три машины и около десятка людей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что очага горения обнаружено не было.

«Проводится проверка, информация уточняется», - добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.