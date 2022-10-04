Водителя грузовика госпитализировали после ДТП на Ново-Тамбовской

04.10.2022 | 14:43

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся на улице Ново-Тамбовской 3 октября.

Предварительно установлено, что в 15:00 около дома № 29 62-летний водитель грузовика марки Beifang Benchi врезался в ворота.

В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован.

О других участниках аварии не сообщается. Хотя на снимках, выложенных очевидцами в Сеть, были не только грузовик, но и три легковых автомобиля (в том числе машина ДПС) с различными механическими повреждениями.

По данному факту проводится проверка, уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.