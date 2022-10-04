В Пензенском районе загорелась мансарда двухквартирного дома

Во вторник, 4 октября, в Пензенском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 10:35.
На улице Новой в поселке Ардымском загорелась мансарда жилого двухквартирного дома общей площадью 110 кв. м. Огнем оказалась пройдена территория в 30 кв. м.
На место для тушения прибыли 18 человек личного состава на пяти спецмашинах.
«Пожарные предотвратили распространение огня и оперативно справились с пожаром. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и все обстоятельства случившегося.
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