В Пензенском районе загорелась мансарда двухквартирного дома

04.10.2022 | 12:14

Во вторник, 4 октября, в Пензенском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 10:35.

На улице Новой в поселке Ардымском загорелась мансарда жилого двухквартирного дома общей площадью 110 кв. м. Огнем оказалась пройдена территория в 30 кв. м.

На место для тушения прибыли 18 человек личного состава на пяти спецмашинах.

«Пожарные предотвратили распространение огня и оперативно справились с пожаром. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и все обстоятельства случившегося.