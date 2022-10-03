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Происшествия

В Пензенской области водитель мотоцикла «Урал» погиб в ДТП

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В воскресенье, 2 октября, в Пензенской области за несколько часов случилось два дорожно-транспортных происшествия с мотоциклистами, один из которых погиб.

Смертельная авария произошла в Лунинском районе.

По предварительным данным, в 18:35 напротив дома № 19 на улице Карасева в селе Болотниково 47-летний водитель «Урала» с боковым прицепом съехал в кювет, где мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Второе ДТП случилось в Городищенском районе, на станции Шнаево.

В 16:10 напротив дома № 2 на улице Привокзальной 47-летний мотоциклист на «ИЖ-Планета-4» с боковым прицепом опрокинулся на проезжей части. В результате мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

По обоим фактам сейчас проводится проверка, уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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