На улице Чаадаева в Пензе образовался затор из-за ДТП

01.10.2022 | 13:47

В субботу, 1 октября, в пензенском микрорайоне Шуист случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на выезде из города образовался затор.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий.

Около 12:00 на улице Чаадаева столкнулись два автомобиля, один врезался в боковую часть другого. Обе машины получили серьезные механические повреждения. После удара они остались на проезжей части, заняв две полосы.

О пострадавших пока не сообщается, однако на место ДТП прибыла карета скорой помощи. В причинах и обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

«Пробка начинается с моста», - предупредил водителей один из автомобилистов.