В Пензенской области в ДТП погиб водитель Mitsubishi

13.09.2022 | 13:07

В понедельник, 12 сентября, в Колышлейском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 11:26 на 47-м километре федеральной автодороги Пенза - Балашов - Михайловка автомобиль Mitsubishi Space Star под управлением 51-летнего водителя слетел в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагической аварии устанавливают специалисты.