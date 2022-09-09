На улице Кижеватова в Пензе таксист сбил мотоциклиста

09.09.2022 | 19:59

В пятницу, 9 сентября, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.

По сообщению очевидцев последствий аварии, около 18:00 напротив дома № 8 водитель такси сбил мотоциклиста.

После удара автомобиль застыл поперек проезжей части, двухколесное транспортное средство с серьезными механическими повреждениями также осталось лежать на дороге, так что на участке образовался затор.

На место прибыли карета скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. Последним предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

23 августа на пересечении улиц Суворова и Кулакова столкнулись автомобиль Lexus и мотоцикл Yamaha с 37-летним водителем, от полученных травм он скончался на месте.