Происшествия

На улице Кижеватова в Пензе таксист сбил мотоциклиста

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В пятницу, 9 сентября, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.

По сообщению очевидцев последствий аварии, около 18:00 напротив дома № 8 водитель такси сбил мотоциклиста.

После удара автомобиль застыл поперек проезжей части, двухколесное транспортное средство с серьезными механическими повреждениями также осталось лежать на дороге, так что на участке образовался затор.

На место прибыли карета скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. Последним предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

23 августа на пересечении улиц Суворова и Кулакова столкнулись автомобиль Lexus и мотоцикл Yamaha с 37-летним водителем, от полученных травм он скончался на месте.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Кто-то должен был это сделать... Таковы реали

Гость||

Доколе?

Гость||

Таксист, мотоциклист, а также, тракторист, и машинист, сидели в одном клоповнике. Таксист спрашивает мотоциклиста... а дальше забыл..

Гость||

Не проскочил.....

Гость||

Гость писал(a):

а дальше забыл..
А, вспомнил, только не что спрашивал, а то, что там еще танкист с орловщины был, во!


Имя: Гость
Комментарий:

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