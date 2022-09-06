На улице Стасова образовалась пробка из-за ДТП с микроавтобусом

Во вторник, 6 сентября, на улице Стасова в Пензе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Снимки с места случившегося опубликовали в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла напротив городской больницы № 6 около 7:00. От удара у легкового автомобиля деформировалась передняя часть. О пострадавших сведения отсутствуют.
Автомобилисты сообщили, что из-за ДТП образовалась пробка в двух направлениях.
Пока официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться специалистам.
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