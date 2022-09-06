Происшествия

На улице Стасова образовалась пробка из-за ДТП с микроавтобусом

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Во вторник, 6 сентября, на улице Стасова в Пензе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Снимки с места случившегося опубликовали в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла напротив городской больницы № 6 около 7:00. От удара у легкового автомобиля деформировалась передняя часть. О пострадавших сведения отсутствуют.

Автомобилисты сообщили, что из-за ДТП образовалась пробка в двух направлениях.

Пока официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться специалистам.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Опять автокоза?

Гость||

Очередной очумелый дурачок начудил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

около 7:00
...когда поднять - подняли, а разбудить - забыли

Гость||

Прощелкал вспышку. Соблюдай дистанцию и не щелкай .........


Имя: Гость
Комментарий:

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