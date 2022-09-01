На заводе «Красный гигант» в Никольске случился пожар

01.09.2022 | 08:35

В среду, 31 августа, в Никольске случился пожар на заводе «Красный гигант». Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В объектив камеры попал столб черного дыма, поднимающийся над крышей здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании пожарным поступило в 16:58.

Горел мусор в двухэтажном кирпичном здании, которое не эксплуатируется. Пламя охватило 100 квадратных метров. Его ликвидировали 10 спасателей, прибывших на четырех спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.