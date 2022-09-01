Происшествия

На заводе «Красный гигант» в Никольске случился пожар

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В среду, 31 августа, в Никольске случился пожар на заводе «Красный гигант». Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В объектив камеры попал столб черного дыма, поднимающийся над крышей здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании пожарным поступило в 16:58.

Горел мусор в двухэтажном кирпичном здании, которое не эксплуатируется. Пламя охватило 100 квадратных метров. Его ликвидировали 10 спасателей, прибывших на четырех спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.

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Источник — фото Анатолия Баканова, видео Максима Грачева vk.com/nik_58
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Гость||

HIMARS?

Гость||

Черный дым? Значит папу ещё не выбрали.ждём.,.

Гость||

Гость писал(a):

HIMARS?
Ты влюбился в них что ли? Напрасно - убогое изделие, годится только для террористических атак. Инженерный уровень школьника с гранатой.


Имя: Гость
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