На улице Измайлова в Пензе сбили 11-летнюю девочку

30.08.2022 | 19:02

Во вторник, 30 августа, на улице Измайлова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 17:15 напротив дома № 42 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил девочку 2011 года рождения.

На место аварии прибыла карета скорой помощи, медики доставили пострадавшую в больницу с травмами.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.