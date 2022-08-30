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Происшествия

На улице Измайлова в Пензе сбили 11-летнюю девочку

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Во вторник, 30 августа, на улице Измайлова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 17:15 напротив дома № 42 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил девочку 2011 года рождения.

На место аварии прибыла карета скорой помощи, медики доставили пострадавшую в больницу с травмами.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

какая скотина, лишать и пожизненно после такого

Гость||

Бывает,чо

Гость||

Губернатор!!!

Когда перестанут убивать и калечить людей на пешеходных переходах? Начальника ГИБДД заменить некем,если не может навести порядок?

Гость||

В Пензе идет охота на пешеходов.

Гость||

Кегля должна быть внимательней и смотреть по сторонам.

Гость||

Вы ничего не хотите сказать,товарищ Курчатов?

Гость||

Сделайте нормальный пешеходный переход у лицея 3,со стороны КПД.Там с поворота выезжают, а до пешеходки десять метров, а там детей с утра и целый день уйма ходит.Опять будет беда, если не исправить.

Гость||

19.31, 19.44 - дурачок отметился.

Гость||

Гость писал(a):

Начальника ГИБДД заменить некем,если не может навести порядок?
Он не подчиняется губернатору.

Гость||

Гость писал(a):

Он не подчиняется губернатору.
Не стройте из себя девочку...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.08.2022 19:50|

Вы ничего не хотите сказать,товарищ Курчатов?

Какой Курчатов??? Проснулся что ли, Дебилушко? Лишь бы чего нибудь ляпнуть. Курчатова нет уже года два.


Имя: Гость
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