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Происшествия

В Средней Елюзани пенсионерка осталась без дома и гаража

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В понедельник, 29 августа, в селе Средняя Елюзань Городищенского района случился пожар.

Сообщение о ЧП на улице Куйбышева спасатели получили в 14:37. Ликвидацией пламени занимались 14 человек, прибывших на шести спецавтомобилях.

Огонь уничтожил кровлю деревянного дома, кирпичный гараж с пристроем к нему общей площадью 50 кв. м, а также хозяйственную постройку.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В причинах и обстоятельствах ЧП предстоит разобраться специалистам.

Сообщение о пожаре появилось в группе «Подслушано Городищенский район», там же разместили фото последствий возгорания.

Автор поста рассказал, что пожилая хозяйка в одночасье осталась без крыши над головой и всего нажитого. Сельчане объявили сбор средств для погорелицы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 1 ГУ МЧС России по Пензенской области
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