В Чемодановке подросток на мотоцикле сбил ребенка

29.08.2022 | 15:54

В Пензенской области продолжают регистрировать ДТП с участием несовершеннолетних водителей, управлявших двухколесными транспортными средствами.

26 августа в Пензенском районе травмы получил 16-летний водитель скутера. Около 13:10 юноша ехал по улице Автомобилистов села Богословка, не справился с управлением, вылетел с дороги. Скутер опрокинулся. Подростка госпитализировали после аварии.

27 августа в Бессоновском районе в ДТП пострадал пешеход.

По предварительным данным, около 19:00 напротив дома № 112 на 3-й Строительной улице 13-летний водитель мотоцикла «Минск» сбил 11-летнего мальчика.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель мотоцикла был осмотрен и отпущен», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По фактам ДТП проводят проверку.