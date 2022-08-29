В Чемодановке подросток на мотоцикле сбил ребенка

В Пензенской области продолжают регистрировать ДТП с участием несовершеннолетних водителей, управлявших двухколесными транспортными средствами.
26 августа в Пензенском районе травмы получил 16-летний водитель скутера. Около 13:10 юноша ехал по улице Автомобилистов села Богословка, не справился с управлением, вылетел с дороги. Скутер опрокинулся. Подростка госпитализировали после аварии.
27 августа в Бессоновском районе в ДТП пострадал пешеход.
По предварительным данным, около 19:00 напротив дома № 112 на 3-й Строительной улице 13-летний водитель мотоцикла «Минск» сбил 11-летнего мальчика.
«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель мотоцикла был осмотрен и отпущен», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По фактам ДТП проводят проверку.
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А, кто тогда арестован за 13 летнего водилу-преступника, если его отпустили?