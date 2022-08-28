В селе в Пензенском районе пожар охватил 30 га

В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы. Пожарные подразделения от 20 до 30 раз за сутки выезжают на ликвидацию подобных ЧП.
Об этом в воскресенье, 28 августа, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Особенно часты случаи травяного пала в Сердобском, Тамалинском, Городищенском и Пензенском районах.
«На данный момент пожарные борются с огнем в селе Николаевка Пензенского района, где площадь горения сухой травы составляет около 30 га», - рассказали в МЧС.
Спасатели обратились к жителям региона, напомнив правила безопасности: нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, выбрасывать тлеющие сигареты из окон машин.
«Огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное - привести к гибели людей!» - подчеркнули в МЧС.
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Кто то отдыхал на природе,костер не потушил и окурки бросили вот вспыхнула сухая трава.Поймать этих любителей шашлыков и заставить убрать за собой весь мусор и оштрафовать,чтоб неповадно было. Чтоб не забывали лозунг СССР- Берегите природу,мать вашу!☝