В селе в Пензенском районе пожар охватил 30 га

28.08.2022 | 15:25

В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы. Пожарные подразделения от 20 до 30 раз за сутки выезжают на ликвидацию подобных ЧП.

Об этом в воскресенье, 28 августа, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Особенно часты случаи травяного пала в Сердобском, Тамалинском, Городищенском и Пензенском районах.

«На данный момент пожарные борются с огнем в селе Николаевка Пензенского района, где площадь горения сухой травы составляет около 30 га», - рассказали в МЧС.

Спасатели обратились к жителям региона, напомнив правила безопасности: нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, выбрасывать тлеющие сигареты из окон машин.

«Огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное - привести к гибели людей!» - подчеркнули в МЧС.