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Происшествия

В селе в Пензенском районе пожар охватил 30 га

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В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы. Пожарные подразделения от 20 до 30 раз за сутки выезжают на ликвидацию подобных ЧП.

Об этом в воскресенье, 28 августа, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Особенно часты случаи травяного пала в Сердобском, Тамалинском, Городищенском и Пензенском районах.

«На данный момент пожарные борются с огнем в селе Николаевка Пензенского района, где площадь горения сухой травы составляет около 30 га», - рассказали в МЧС.

Спасатели обратились к жителям региона, напомнив правила безопасности: нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, выбрасывать тлеющие сигареты из окон машин.

«Огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное - привести к гибели людей!» - подчеркнули в МЧС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Кто то отдыхал на природе,костер не потушил и окурки бросили вот вспыхнула сухая трава.Поймать этих любителей шашлыков и заставить убрать за собой весь мусор и оштрафовать,чтоб неповадно было. Чтоб не забывали лозунг СССР- Берегите природу,мать вашу!☝

Гость||

Найти и ущерб оплатить . Не будет следующего пожара.

Имя: Гость
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