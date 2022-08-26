При пожаре в селе Кижеватово погиб домашний скот

26.08.2022 | 18:34

Жители Кижеватова осматривают пепелище и разбирают завалы. На окраине села сгорело полсотни сараев.

«Поворачиваю голову с огорода, там заросли, смотрю: дым идет черный сильный и пламя», - рассказал житель сельчанин Александр Шкурин.

Для кижеватовцев сараи - это не просто надворные постройки, где хранится хозяйственная утварь и припасы на зиму. Исторически сложилось, что практически все жители села держат там кур, свиней, коз и даже коров. Буренок удалось спасти, а сколько поросят и птицы сгорело, даже подсчитать сложно.

Любовь Александровна вместе с мужем и родственниками свой сарай отвоевала, поливали из ведер. А вот ее подруге не повезло.

«Они были на кормиле, все убрались, дошли до дома, и тут ей позвонили, что горит сарай. Когда они прибежали, тушить уже нечего было. Такая сушь, все полыхнуло», - сообщила жительница с. Кижеватово.

Александр Шкурин в пожаре едва не лишился четвероногого друга. Пса, жившего в сарае, спас сосед.

«Слышу: скулит собака в дыму. Сразу подбежал, у пожарных спросил лом, ломом вырвал замок и вытащил собаку», - пояснил он.

Местные жители считают, что лишились имущества из-за шалостей подростков, которые любят играть в районе сараев. Истинную причину предстоит выяснить специалистам МЧС. Они обследуют пепелище.

«По прибытии было установлено, что надворные постройки - частично деревянные, частично кирпичные - горят по всей площади. Общая площадь пожара составила 1 000 кв. м. На тушение пожара привлекались силы и средства гарнизона пожарной охраны - 8 единиц спецтехники и 25 человек личного состава», - пояснила старший дознаватель управления ГУ МЧС РФ по Пензенской области Валерия Войделевич.

Никто из людей на пожаре не пострадал. Не допустили и перехода огня на жилые постройки, а дома стоят всего в нескольких десятках метров от места ЧП.