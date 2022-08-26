На территории школы в Пензе произошел пожар

26.08.2022 | 09:15

Житель Пензы сообщил о пожаре, случившемся на территории образовательного учреждения. Пост опубликовали в ночь на пятницу, 26 августа, в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».

«Тир на территории 46-й школы», - предположил очевидец и выложил несколько фотографий, на которых видны клубы дыма.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что загорелся не тир, а мусор на открытой территории на Российской, 53 (именно по этому адресу располагается кадетская школа № 46).

Сигнал поступил в 15:50, площадь пожара составила 2 кв. м.

«К тушению привлекалась одна единица техники, четыре человека», - добавили в ГУ МЧС.

Что могло стать причиной ЧП, не сообщается.