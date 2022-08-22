В Земетчине перевернулся Land Rover, водитель погиб

22.08.2022 | 15:14

В понедельник, 22 августа, в поселке Земетчино произошла авария с внедорожником. О ней сообщили в соцсетях очевидцы.

Снимки последствий ДТП появились в Telegram-канале «Подсмотрено в Земетчино».

Участником стал водитель внедорожника Land Rover. Он не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

На снимках видно, что машина лежит с деформированным кузовом во дворе дома. Местные жители рассказали, что авария произошла в центре поселка, автомобилист погиб.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт смертельного ДТП подтвердили.

По предварительным данным, авария произошла на улице Ленина в 11:40. За рулем Land Rover был 45-летний мужчина.

«Он допустил съезд с дороги с последующим наездом на забор, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», - пояснили в отделении пропаганды.

Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.