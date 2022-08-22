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Происшествия

В Земетчине перевернулся Land Rover, водитель погиб

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В понедельник, 22 августа, в поселке Земетчино произошла авария с внедорожником. О ней сообщили в соцсетях очевидцы.

Снимки последствий ДТП появились в Telegram-канале «Подсмотрено в Земетчино».

Участником стал водитель внедорожника Land Rover. Он не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

На снимках видно, что машина лежит с деформированным кузовом во дворе дома. Местные жители рассказали, что авария произошла в центре поселка, автомобилист погиб.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт смертельного ДТП подтвердили.

По предварительным данным, авария произошла на улице Ленина в 11:40. За рулем Land Rover был 45-летний мужчина.

«Он допустил съезд с дороги с последующим наездом на забор, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», - пояснили в отделении пропаганды.

Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/podsmotrenozem
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Гость||

Идёшь на двор поссать,оппа! А во дворе жмур.

Гость||

Сколько скорость была? 100? 200? Пристегнут был? Подушки сработали, либо авто был тоталенный без подушек?

Гость||

Пристегиваться надо и был бы жив.

Гость||

Ведровер подшаманить и продать, небит, некрашен, дедушка в церковь по воскресеньям ездил

Гость||

Гость писал(a):

Идёшь на двор поссать,оппа! А во дворе жмур.
и полторы тонны металлолома

Гость||

Какая прелесть.

Гость||

А чо за ведровер, фрилендир какой-нить?

Гость||

Наверное что-то случилось с водителем еще до аварии (( Повезло, что никого больше с собой не забрал

Гость||

Пьяный был

Имя: Гость
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