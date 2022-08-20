В ДТП в Пензенском районе погиб один человек и трое пострадало

20.08.2022 | 21:00

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь одного человека, еще трое в результате аварии пострадало. Чтобы извлечь тело погибшего из автомобиля, понадобилась помощь сотрудников МЧС. Спасателям пришлось срезать крышу.

ДТП случилось на 230-м километре дороги Тамбов - Пенза в границах Пензенского района.

«Произошло столкновение автомобилей ГАЗ-24 под управлением водителя 1974 года рождения и ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1997 года рождения», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

В результате сильного удара шофер ВАЗа получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Его личность установили - это житель Ульяновской области. По предварительным данным, он двигался со стороны Тамбова в Пензу, а «Волга» - ему навстречу. В ней находились двое пассажиров: 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Обе получили травмы, так же как и водитель этого транспортного средства. Все трое были доставлены в больницу.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения ДТП», - уточнил Павел Болтышев.