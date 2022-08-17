Происшествия

Ребенка зажало: появились подробности ДТП с грузовиком и фурой

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Даже обочины оказались задействованы, когда затруднилось движение на участке между Чемодановкой и Монтажным. На трассе столкнулись автоцистерна и небольшой грузовик.

Знакомство водителя фуры из Татарстана с пензенским коллегой по рулю состоялось на пешеходном переходе.

На место ЧП выехали и скорая, и пожарные.

«Произошла утечка топлива. Произвели малое боевое развертывание, чтобы не произошло возгорания. В Hyundai был зажат один пассажир (ребенок), его извлекли своими силами и передали в карету скорой помощи», - рассказал пожарный Денис Астафьев.

Травмированы мальчик и водитель Hyundai - молодой мужчина, ему оказали помощь на месте и отпустили.

Кабина грузовика сильно пострадала при сближении с автоцистерной, у фуры - вмятина на отбойнике.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Зачем дети оказываются в кабинах грузовиков? Это ведь не аттракцион с покатушками, а средство повышенной опасности.

Родители видимо не задумываются о возможных последствиях.

Гость||

долбанные грузовики

Гость||

Соблюдай дистанцию!!!

Гость||

Быстро поедешь- тихо понесут. Заучите сцуко как отче наш!

Гость||

Ребёнок находился в детском кресле?

Имя: Гость
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