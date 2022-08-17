Ребенка зажало: появились подробности ДТП с грузовиком и фурой

Даже обочины оказались задействованы, когда затруднилось движение на участке между Чемодановкой и Монтажным. На трассе столкнулись автоцистерна и небольшой грузовик.
Знакомство водителя фуры из Татарстана с пензенским коллегой по рулю состоялось на пешеходном переходе.
На место ЧП выехали и скорая, и пожарные.
«Произошла утечка топлива. Произвели малое боевое развертывание, чтобы не произошло возгорания. В Hyundai был зажат один пассажир (ребенок), его извлекли своими силами и передали в карету скорой помощи», - рассказал пожарный Денис Астафьев.
Травмированы мальчик и водитель Hyundai - молодой мужчина, ему оказали помощь на месте и отпустили.
Кабина грузовика сильно пострадала при сближении с автоцистерной, у фуры - вмятина на отбойнике.
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Зачем дети оказываются в кабинах грузовиков? Это ведь не аттракцион с покатушками, а средство повышенной опасности.
Родители видимо не задумываются о возможных последствиях.