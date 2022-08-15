На трассе М5 в Пензе организовали реверсивное движение из-за ДТП

15.08.2022 | 15:52

В понедельник, 15 августа, на окраине Пензы случилось серьезное ДТП. Информация появилась в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП. Трасса М5 в сторону «Петуха» (комплекс «Золотой петушок». - Прим. ред.). Пробка со всех сторон. Все стоит! Время 15:10», - написал автор.

Участниками аварии стали как минимум три транспортных средства - два легковых автомобиля и большегруз.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», движение на 632-м километре трассы М5 «Урал» с 14:20 ограничено из-за ДТП. На месте аварии организовано реверсивное движение.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в данный момент на месте аварии работают специалисты. Более подробная информация будет позже.