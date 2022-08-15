Сетевое издание|18+|Понедельник|15 авг 2022|23:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

На трассе М5 в Пензе организовали реверсивное движение из-за ДТП

Печать
Telegram

В понедельник, 15 августа, на окраине Пензы случилось серьезное ДТП. Информация появилась в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП. Трасса М5 в сторону «Петуха» (комплекс «Золотой петушок». - Прим. ред.). Пробка со всех сторон. Все стоит! Время 15:10», - написал автор.

Участниками аварии стали как минимум три транспортных средства - два легковых автомобиля и большегруз.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», движение на 632-м километре трассы М5 «Урал» с 14:20 ограничено из-за ДТП. На месте аварии организовано реверсивное движение.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в данный момент на месте аварии работают специалисты. Более подробная информация будет позже.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
 
Гость||

Так там жы ограничение 60 и камеры? Ах, да, камеры энти для сбора бабла!

Гость||

дорога прямая, ровная... долбодятел на дороге?

Гость||

А 632 км.где? Эта информ сухая протокольная на кой она мне? Ты скажи в районе какого объекта или дома. Я сейчас поеду км.считать должен. А потом в начале 632 км или в конце? Там 999 метров и.у ними

Гость||

А там та зачем забор вфигачали?

Гость||

Пешеходы ходят иногда вдоль дорог.....

Гость||

Гость писал(a):

А 632 км.где? Эта информ сухая протокольная на кой она мне? Ты скажи в районе какого объекта или дома. Я сейчас поеду км.считать должен.
Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Так там жы ограничение 60 и камеры?
А ты не знал, что у нас такие законы, что при ограничении в 60 за 80 камера не штрафует? А на 80 что угодно ушатать можно.

Гость||

Там явно не 80, а за соточку чучело летело.

Гость||

Шкода в лоб, Ларгусу прилетело в зад. В итоге кто вылетел на встречку? Похоже фура, как обычно, топила на полную, тапочек в пол

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте