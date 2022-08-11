Происшествия

В Пензенской области многодетная семья лишилась крова и имущества

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Вечером в среду, 10 августа, в Городищенском районе огонь лишил жилья семью с тремя детьми.

Сообщение о том, что на Полевой улице в деревне Александровке горит дом, поступило дежурному в 20:46. На ликвидацию огня прибыли 6 человек личного состава на двух спецавтомобилях.

«Сгорела кровля, выгорел внутри дом площадью 35 квадратных метров», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

11 августа в группе «Подслушано в Городище» появился пост с просьбой о помощи погорельцам - семье с тремя детьми, которая в одночасье лишилась всего имущества.

«У семьи в нашем районе нет родственников, глава семьи в настоящее время находится в командировке. На ночь семью приютили добрые люди. Огромная просьба ко всем людям, у кого есть хотя бы маленькая возможность помочь семье. Чужого горя ведь не бывает. Нужны посуда, постельное белье, вещи личной гигиены, одежда и прочее. Пожар не оставил ничего. Вещи можно принести по адресу: город Городище, ул. Советская, 1», - говорится в обращении.

Подробную информацию о том, что требуется погорельцам, можно узнать здесь.

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Источник — фото vk.com/podslushano058
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Гость||

А застраховать дом,Не?

Гость||

так был застрахован, как 9-и этажка

Гость||

Женщина: одежда 70 размер, обувь 41 размер.

Гость||

Просто семья ВЕЛИКАНОВ!

Гость||

Да куда это, детей так раскормить?! Ужас

Гость||

Двухярусные железные кровати,с зоны или армии?

Гость||

Так другие бы наверное и не выдержали, крупные ребята.

Гость||

Гость писал(a):

Женщина: одежда 70 размер, обувь 41 размер.
дайте ей чехол от танка.

Имя: Гость
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