В Пензенской области многодетная семья лишилась крова и имущества

11.08.2022 | 13:52

Вечером в среду, 10 августа, в Городищенском районе огонь лишил жилья семью с тремя детьми.

Сообщение о том, что на Полевой улице в деревне Александровке горит дом, поступило дежурному в 20:46. На ликвидацию огня прибыли 6 человек личного состава на двух спецавтомобилях.

«Сгорела кровля, выгорел внутри дом площадью 35 квадратных метров», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

11 августа в группе «Подслушано в Городище» появился пост с просьбой о помощи погорельцам - семье с тремя детьми, которая в одночасье лишилась всего имущества.

«У семьи в нашем районе нет родственников, глава семьи в настоящее время находится в командировке. На ночь семью приютили добрые люди. Огромная просьба ко всем людям, у кого есть хотя бы маленькая возможность помочь семье. Чужого горя ведь не бывает. Нужны посуда, постельное белье, вещи личной гигиены, одежда и прочее. Пожар не оставил ничего. Вещи можно принести по адресу: город Городище, ул. Советская, 1», - говорится в обращении.

Подробную информацию о том, что требуется погорельцам, можно узнать здесь.