Происшествия

Дорога на Светлую Поляну: в одном месте - 9 машин с аварийками

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Вечером в субботу, 6 августа, в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места ДТП, произошедшего на дороге, ведущей к зоне отдыха на реке Вяде.

На кадрах запечатлены 9 легковых автомобилей, стоящих по обеим обочинам. Один из них, Kia, развернуло поперек полосы. У всех машин включена аварийная сигнализация.

Рядом с Kia стоят несколько девушек и молодых женщин, одна из которых держит на руках ребенка. Возле автомобиля, стоящего рядом, - двое мужчин, один из которых пытается через окно что-то достать с переднего пассажирского сиденья.

«ДТП по дороге на Светлую Поляну. Время 19:00», - обозначил автор видео время и место события.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Стоят машины на авариийках.Уже хлеб для Пензаинформа.

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