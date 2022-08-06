Дорога на Светлую Поляну: в одном месте - 9 машин с аварийками

06.08.2022 | 19:35

Вечером в субботу, 6 августа, в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места ДТП, произошедшего на дороге, ведущей к зоне отдыха на реке Вяде.

На кадрах запечатлены 9 легковых автомобилей, стоящих по обеим обочинам. Один из них, Kia, развернуло поперек полосы. У всех машин включена аварийная сигнализация.

Рядом с Kia стоят несколько девушек и молодых женщин, одна из которых держит на руках ребенка. Возле автомобиля, стоящего рядом, - двое мужчин, один из которых пытается через окно что-то достать с переднего пассажирского сиденья.

«ДТП по дороге на Светлую Поляну. Время 19:00», - обозначил автор видео время и место события.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.