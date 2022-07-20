Происшествия

В Кузнецке столкнулись «Приора» и «Газель», пострадала женщина

Печать
Telegram

В среду, 20 июля, в Кузнецке случилось ДТП, в котором пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Видеозапись с места аварии появилась в группе «Подслушано в Кузнецке». На ней видно, что легковой автомобиль передней частью влетел под грузовик. На месте происшествия работают люди в форме спасателей, сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.

Подробности порталу PenzaInform.ru рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 15:07 у дома № 1 на Сухановской улице столкнулись грузовая «Газель» с 53-летним шофером и «Лада-Приора», за рулем которой находился 61-летний водитель.

В аварии пострадала пассажирка «Приоры». 57-летнюю женщину доставили в больницу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

"Люди в форме спасателей" - а люди в форме дпс ? Или они не люди ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте