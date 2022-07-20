В Кузнецке столкнулись «Приора» и «Газель», пострадала женщина

20.07.2022 | 16:54

В среду, 20 июля, в Кузнецке случилось ДТП, в котором пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Видеозапись с места аварии появилась в группе «Подслушано в Кузнецке». На ней видно, что легковой автомобиль передней частью влетел под грузовик. На месте происшествия работают люди в форме спасателей, сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.

Подробности порталу PenzaInform.ru рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 15:07 у дома № 1 на Сухановской улице столкнулись грузовая «Газель» с 53-летним шофером и «Лада-Приора», за рулем которой находился 61-летний водитель.

В аварии пострадала пассажирка «Приоры». 57-летнюю женщину доставили в больницу.