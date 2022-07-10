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Происшествия

За сутки в Пензенской области утонули двое молодых мужчин

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В субботу, 9 июля, в Пензенском районе зарегистрировали ЧП на воде, которое унесло жизнь мужчины 1992 года рождения.

Трагедия случилась на Сурском водохранилище в районе реки Окульки. На берегу отдыхала компания из шести человек. Люди прыгали в водоем с мостика. В какой-то момент один из них обратил внимание, что приятель тонет.

«Его извлекли из воды, начали реанимировать. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, лицо синее. Вызвали и встретили скорую. По приезде скорой помощи установлена смерть до прибытия», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В тот же день трагедия на воде случилась в селе Засечном. Там утонул отдыхающий. По словам очевидцев, поиски начались слишком поздно, спустя час-полтора после пропажи мужчины. Вызвали спасателей. Через 20 минут им удалось обнаружить тело и переместить его к берегу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по области добавили, что погибшему было 19 лет.

«Будьте аккуратнее на водных объектах», - предупредили пензенцев спасатели.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

УЖОС

Гость||

Когда начнут благоустраивать зону отдыха у пруда 6-й городской больницы, куча мусора. всего 4 бочки для мусора, песок не завезли, дно пруда не начинали чистить уже и лето заканчивается а порядка нет. Поэтому и гибнут люди. АУ администрация вы где мер не принимаете.а премии получаете. нет полиции МЧС, спасателей тоже не видно и не слышно. дети купаются без контроля.

Гость||

Гость писал(a):

Когда начнут благоустраивать зону отдыха у пруда 6-й городской больницы, куча мусора. всего 4 бочки для мусора, песок не завезли, дно пруда не начинали чистить уже и лето заканчивается а порядка нет.
Никогда! Это место не пригодно для купания. Ни один человек в здравом уме на этот пруд никогда не пойдёт.

Гость писал(a):

Поэтому и гибнут люди.
Дуракам закон не писан.

Гость писал(a):

дети купаются без контроля.
Виноваты родители.

Гость||

Гость писал(a):

Виноваты родители.
Прошла весна, настало лето, спасибо, Партия, за это... Партия виновата!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Трагедия случилась на Сурском водохранилище в районе реки Окульки.
Развенчиваю фейки пензаинформа. Никакого Сурского водохранилища нет и никогда не было! По документам это всегда было и есть Пензенское водохранилище. Все эти ваши "Сурское водохранилище", "Сурское море" и "Сурский край" - 100% выдумки.

Гость||

рожденный ползать ползает очень быстро.нажрутся как свиньи а как рыбка дышать не могут.

Гость||

На фото если кому интересна правда водоём Терновский затон.

Гость||

Зато по 100 рублей с человека за вход дерут исправно.

Гость||

ФГУ Сурский гидроузел

Гость||

Гость писал(a):

ФГУ Сурский гидроузел
Опять фейки. Нет такого. Ликвидировали его.

Теперь это филиал «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения "Центррегионводхоз" (ФГБВУ "Центррегионводхоз"). Учредитель Федеральное агенство водных ресурсов.

Гость||

100 рублей с человека за вход дерут исправно.

Не злобствуйте! Пляж благодаря и этим деньгам благоустроен! Сотрудники поддерживают порядок и чистоту! А с детей (даже достаточно больших) денег не берут (по крайней мере, так было в прошлом году). За бесплатно будет срач!

Гость||

Гость писал(a):

Не злобствуйте!
Скачи мимо.

Гость писал(a):

Пляж благодаря и этим деньгам благоустроен!
Оказывается насыпь песка на берегу искуственного затопленного карьера это пляж? Вот те раз!

Имя: Гость
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