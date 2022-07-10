За сутки в Пензенской области утонули двое молодых мужчин

10.07.2022 | 11:39

В субботу, 9 июля, в Пензенском районе зарегистрировали ЧП на воде, которое унесло жизнь мужчины 1992 года рождения.

Трагедия случилась на Сурском водохранилище в районе реки Окульки. На берегу отдыхала компания из шести человек. Люди прыгали в водоем с мостика. В какой-то момент один из них обратил внимание, что приятель тонет.

«Его извлекли из воды, начали реанимировать. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, лицо синее. Вызвали и встретили скорую. По приезде скорой помощи установлена смерть до прибытия», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В тот же день трагедия на воде случилась в селе Засечном. Там утонул отдыхающий. По словам очевидцев, поиски начались слишком поздно, спустя час-полтора после пропажи мужчины. Вызвали спасателей. Через 20 минут им удалось обнаружить тело и переместить его к берегу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по области добавили, что погибшему было 19 лет.

«Будьте аккуратнее на водных объектах», - предупредили пензенцев спасатели.