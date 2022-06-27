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Происшествия

В Пензе возбудили уголовное дело после ДТП с подростками

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В Пензе правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, участником которой стал 20-летний водитель.

ДТП случилось около 17:34 24 июня возле дома № 3 в 2-м Васильковом проезде. Молодой автомобилист за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением, легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

«Пассажир автомобиля, юноша 2007 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Также пострадали другие пассажиры ВАЗа - 19-летняя девушка и 17-летний парень. Помощь им оказала прибывшая на место происшествия бригада медиков. Госпитализация не потребовалась.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело», - добавили в Госавтоинспекции.

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