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Происшествия

В Пензенской области увеличилось количество ДТП с копытными

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Сезон миграции диких копытных животных в самом разгаре. Шансы увидеть лося, косулю или оленя возрастают. Но порой такие встречи оборачиваются неприятностями. Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием сохатых.

Только за неделю случилось пять аварий. В Мокшанском районе в результате столкновения с фурой погиб лось, в Белинском - косуля.

«Хотелось бы обратить внимание граждан, владельцев автотранспорта, которые управляют автомобилями, на необходимость в сумеречные, ночные часы быть более осторожными, соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных массивов», - отметил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Но и по городским улицам, дворам копытные не прочь пройти. Так, в мае 2014-го в жилой массив в Гидрострое забрела лосиха с двумя детенышами. Тогда семейка благополучно вернулась на лоно природы. Но порой лоси, пересекая автомобильные дороги, попадают под колеса.

На место ДТП в таком случае необходимо вызвать представителей Госавтоинспекции и регионального минлесхоза.

«Если получилось случайное столкновение, то к административной ответственности гражданин не будет привлечен, а страховая компания возмещает ущерб, причиненный охотничьему фонду. Если автомобиль не застрахован, иск будет предъявлен владельцу автомобиля», - пояснил Денис Кисельманов.

Машина после таких столкновений тоже нуждается в ремонте.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

"Сбивать оленей на автомобилях очень невыгодно. Обе стороны остаются в накладе." Discovery(c)

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