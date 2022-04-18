Названа возможная причина смертельного пожара на улице Мира

В Пензе следователи устанавливают причины смертельного пожара, случившегося вечером в воскресенье, 17 апреля, на улице Мира.
ЧП произошло в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома № 43, огонь охватил личные вещи, площадь возгорания составила 1 кв. м.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в коридоре тело 66-летнего мужчины, предположительно хозяина жилья.
«По имеющейся информации, проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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Петух вот основная причина