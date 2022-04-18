Названа возможная причина смертельного пожара на улице Мира

18.04.2022 | 12:03

В Пензе следователи устанавливают причины смертельного пожара, случившегося вечером в воскресенье, 17 апреля, на улице Мира.

ЧП произошло в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома № 43, огонь охватил личные вещи, площадь возгорания составила 1 кв. м.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в коридоре тело 66-летнего мужчины, предположительно хозяина жилья.

«По имеющейся информации, проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.