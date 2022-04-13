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Происшествия

В Пензенской области велосипедистка и пешеход попали под машины

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Во вторник, 12 апреля, в Пензенской области под колесами автомобилей оказались два человека.

Первое ДТП случилось в Мокшане. Предварительно установлено, что в 7:34 напротив дома № 24 на улице Засечной 51-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault Sandero, сбила 67-летнюю велосипедистку.

Вторая авария произошла в Тамалинском районе. В 18:45 около дома № 23 на улице Демина в селе Варварино водитель 1974 года рождения на «Ладе-Гранте» допустил наезд на 60-летнего пешехода, после чего врезался в стоявший автомобиль ГАЗ-2705.

В результате ДТП в обоих случаях пострадавшие получили травмы и были госпитализированы.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что по авариям сейчас проводится проверка.

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