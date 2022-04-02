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Происшествия

Между Колышлеем и Сердобском Renault столкнулся с грузовиком

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В субботу, 2 апреля, на трассе Пенза - Сердобск случилось ДТП, видеозапись которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлена легковушка с разбитой передней частью. Судя по тому, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и дорожно-патрульной службы, авария произошла серьезная.

«Балтинка. Между Сердобском и Колышлеем. Примерно 11:00. Пробка в обе стороны», - уточнил автор поста место и время съемки.

Информацию о произошедшем предоставили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 9:40 на 73-м километре автодороги Пенза - Тамбов - Колышлей - Сердобск - Беково столкнулись Renault Logan и грузовик с прицепом, марка которого устанавливается.

Легковым автомобилем управлял 46-летний водитель, грузовым - 41-летний шофер.

«С места происшествия водитель и 43-летняя пассажирка Renault доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/sova_penza
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