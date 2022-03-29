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Происшествия

В Вадинске устанавливают причины смертельного пожара

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В Вадинске началась доследственная проверка по факту смерти 86-летнего мужчины. Тело пенсионера нашли в сгоревшем доме на Светлой улице.

Пожар случился около 22:00 в понедельник, 28 марта. Ликвидацией огня занимались семь спасателей, прибывших на двух спецмашинах.

Срубовый дом сгорел полностью. Тело его хозяина нашли после того, как пламя потушили. По предварительной информации, мужчина жил один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, очаг возгорания был в месте расположения печи.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проведения проверки примут процессуальное решение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, очаг возгорания был в месте расположения печи.
У пенсионеров нет денег на ремонт печного оборудования и электропроводки...

Гость||

Это дело рук Петуха

Имя: Гость
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