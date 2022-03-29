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Происшествия

В Пензенской области при пожаре погиб хозяин сельского дома

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В Пензенской области устанавливают причину пожара, в результате которого погиб престарелый мужчина. Возгорание произошло в Вадинске вечером в понедельник, 28 марта.

Сообщение о ЧП на улице Световой, 6, поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:50. На место выехали семеро сотрудников ведомства на двух спецавтомобилях.

«Срубовый дом 12 х 4 м, крытый железом по деревянной обрешетке, полностью сгорел. Погиб хозяин - мужчина 1935 года рождения», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Что могло стать причиной пожара, пока не сообщается. По факту случившегося начата проверка.

24 марта смертельный пожар произошел в Большой Валяевке Пензенского района. Тогда тоже погиб мужчина 1935 года рождения.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Петух забрал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Погиб хозяин - мужчина 1935 года рождения», -
У пенсионеров нет денег на ремонт печного оборудования и электропроводки...

Имя: Гость
Комментарий:

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