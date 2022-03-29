В Пензенской области при пожаре погиб хозяин сельского дома

29.03.2022 | 09:01

В Пензенской области устанавливают причину пожара, в результате которого погиб престарелый мужчина. Возгорание произошло в Вадинске вечером в понедельник, 28 марта.

Сообщение о ЧП на улице Световой, 6, поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:50. На место выехали семеро сотрудников ведомства на двух спецавтомобилях.

«Срубовый дом 12 х 4 м, крытый железом по деревянной обрешетке, полностью сгорел. Погиб хозяин - мужчина 1935 года рождения», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Что могло стать причиной пожара, пока не сообщается. По факту случившегося начата проверка.

24 марта смертельный пожар произошел в Большой Валяевке Пензенского района. Тогда тоже погиб мужчина 1935 года рождения.