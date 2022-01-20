Происшествия

С начала года в Пензенской области сгорело девять бань

Печать

Трагедия рано или поздно произошла бы, говорят соседи погибшего в огне мужчины. Он был, по словам местных, неблагонадежным. На улице Сурикова в одном из дворов накануне вспыхнула деревянная постройка.

«К месту пожара были направлены 2 расчета и 12 человек личного состава. По прибытии было установлено, что открытым огнем горит деревянная баня на площади 30 квадратных метров. В результате пожара баня выгорела полностью изнутри, обнаружен погибший - мужчина 1962 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По этому адресу спасатели выезжали не в первый раз. В ноябре 2016-го хозяин дома сам вызвал пожарных, когда понял, что к чему.

«Выхожу на кухню, а там уже проводка горит, треск идет. Я - раз ведро, два ведро! Наружу выбежал, смотрю: и здесь горит! Еще ведро. Пока бегал, пламя перешло на крышу», - рассказал мужчина.

Последствия того пожара до сих пор видны. Лишившись крыши над головой и не имея возможности отстроить дом, мужчина поселился в бане. По предварительной версии, которую озвучивают пензенские следователи, перекал печи стал причиной этого возгорания.

«С начала 2022 года в огне погибло 15 человек. Поэтому обращаемся ко всем жителям Пензенской области: соблюдайте требования пожарной безопасности - как в частных домовладениях, так и в банях. На данный момент сгорело уже 9 бань на территории области», - предупредила Анна Шупилова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

По баням один разврат, сгорели и отл.!

Гость||

Наверно банный чикатило объявился

Гость||

данный момент сгорело уже 9 бань на территории области», - предупредила Анна

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А сколько диванов?

Гость||

Это петух

Имя: Гость
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