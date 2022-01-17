Происшествия

Загорелся диван: в квартире на ул. Ленина нашли труп мужчины

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В понедельник, 17 января, в Пензе случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 9:43.

В квартире на пятом этаже дома № 10а на улице Ленина в Заводском районе загорелись диван и постельные принадлежности.

На тушение огня выехали 14 спасателей на 3 спецмашинах.

«На диване обнаружен труп мужчины, год его рождения уточняется», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания выясняют специалисты.

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Гость||

Это у него так подгорело?

Гость||

Скорее всего меж яйцами искра пробежала.

Гость||

Да ёксель-моксель.

Гость||

петух вылетел из дивана

Гость||

Диваны убивают.

Гость||

что дыма ни кто не видел.народ совсем опупел......

Гость||

Гость писал(a):

Диваны убивают.
Мстят.

Гость||

Диванные войска несут потери

Имя: Гость
Комментарий:

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