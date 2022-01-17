Загорелся диван: в квартире на ул. Ленина нашли труп мужчины

17.01.2022 | 10:21

В понедельник, 17 января, в Пензе случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 9:43.

В квартире на пятом этаже дома № 10а на улице Ленина в Заводском районе загорелись диван и постельные принадлежности.

На тушение огня выехали 14 спасателей на 3 спецмашинах.

«На диване обнаружен труп мужчины, год его рождения уточняется», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания выясняют специалисты.