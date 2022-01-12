Происшествия

В районе Бригадирского моста произошла массовая авария

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Как минимум пять автомобилей стали участниками крупного ДТП на юге Пензы. Инцидент произошел вечером в среду, 12 января, между улицей Рябова и Бригадирским мостом.

Очевидцы опубликовали фото и видео с места аварии в социальных сетях. На кадрах запечатлены легковые автомобили: несколько собрались в «паровозик»; еще для одной удар пришелся на левую часть кузова.

По предварительным данным, полученным из регионального управления ГИБДД, люди в результате аварии не пострадали. У машин - механические повреждения различной степени.

По словам автомобилистов, из-за аварии движение в обе стороны оказалось сильно затруднено. Это подтверждает и сервис «Яндекс. Пробки». По данным на 18:50, протяженность затора составляла более двух километров.

13 января в Пензенской области было зарегистрировано множество ДТП. Одной из причин, способствовавших повышению аварийности, стали неблагоприятные погодные условия - сильный снегопад.

В Пензенском районе пострадал 34-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, столкнувшегося с фурой. При столкновении Chevrolet Lanos и «УАЗ-Патриот» в районе Ахунского переезда получили травмы две женщины.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

"13 января в Пензенской области было зарегистрировано множество ДТП." - круто, репортаж из будущего. До чего техника дошла...

Гость||

13 января ...

Гость||

В принципе двигаться можно, но есть олени, их процент 10,15..

Имя: Гость
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