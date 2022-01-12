В районе Бригадирского моста произошла массовая авария

12.01.2022 | 18:56

Как минимум пять автомобилей стали участниками крупного ДТП на юге Пензы. Инцидент произошел вечером в среду, 12 января, между улицей Рябова и Бригадирским мостом.

Очевидцы опубликовали фото и видео с места аварии в социальных сетях. На кадрах запечатлены легковые автомобили: несколько собрались в «паровозик»; еще для одной удар пришелся на левую часть кузова.

По предварительным данным, полученным из регионального управления ГИБДД, люди в результате аварии не пострадали. У машин - механические повреждения различной степени.

По словам автомобилистов, из-за аварии движение в обе стороны оказалось сильно затруднено. Это подтверждает и сервис «Яндекс. Пробки». По данным на 18:50, протяженность затора составляла более двух километров.

13 января в Пензенской области было зарегистрировано множество ДТП. Одной из причин, способствовавших повышению аварийности, стали неблагоприятные погодные условия - сильный снегопад.

В Пензенском районе пострадал 34-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, столкнувшегося с фурой. При столкновении Chevrolet Lanos и «УАЗ-Патриот» в районе Ахунского переезда получили травмы две женщины.