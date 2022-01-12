В аварии у Ахунского переезда в Пензе пострадали две женщины

12.01.2022 | 12:42

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 12 января, в районе Ахунского переезда.

Снимок с места инцидента появился в группе пензенских автомобилистов в соцсети Instagram. В объектив камеры попала легковушка с покореженной передней частью.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции, по предварительным данным, ДТП случилось в 7:15 на улице Кордон Сурка, 21а. Столкнулись Chevrolet Lanos с 40-летним водителем и «УАЗ-Патриот» - с 39-летним.

В результате аварии травмы получили две пассажирки легковушек, женщины 1982 года рождения. Медики доставили их в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в Пензе вечером 11-го числа, спровоцировал множество заторов и аварий на дорогах. Власти и Госавтоинспекция обратились к гражданам с просьбой не пользоваться личным транспортом из-за непогоды.