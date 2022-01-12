В аварии у Ахунского переезда в Пензе пострадали две женщины

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 12 января, в районе Ахунского переезда.
Снимок с места инцидента появился в группе пензенских автомобилистов в соцсети Instagram. В объектив камеры попала легковушка с покореженной передней частью.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции, по предварительным данным, ДТП случилось в 7:15 на улице Кордон Сурка, 21а. Столкнулись Chevrolet Lanos с 40-летним водителем и «УАЗ-Патриот» - с 39-летним.
В результате аварии травмы получили две пассажирки легковушек, женщины 1982 года рождения. Медики доставили их в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в Пензе вечером 11-го числа, спровоцировал множество заторов и аварий на дорогах. Власти и Госавтоинспекция обратились к гражданам с просьбой не пользоваться личным транспортом из-за непогоды.
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